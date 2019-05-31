Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом

Прекрасное: богато, ярко, мрачно, насыщенно, монстряче, изобретательно и зловеще - Netflix показал трейлер анимационного сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (The Dark Crystal: Age of Resistance), рассказывающего о борьбе гелфлингов со скексисами. На кону - титульный волшебный кристалл. А на оригинальной озвучке - Марк Хэмилл, Саймон Пегг, Натали Дормер, Хелена Бонэм-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Аня Тэйлор- Джой, Марк Стронг.

"Эпоха" - приквел к фильму Джима Хенсона "Темный кристалл". В первом сезоне заявлены десять эпизодов. Режиссер - Луи Летерье (серия "Перевозчик", "Битва Титанов", "Иллюзия обмана").

Релиз - 30 августа.