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Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею по нацистской символике

Текст: Татьяна Замахина
18 июня на пленарном заседании Госдумы может быть рассмотрен в первом чтении законопроект об отмене наказания за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды. Ко второму чтению законопроект может быть расширен за счет реконструкторов и музеев.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

О предполагаемой дате рассмотрения законопроекта, а также о готовящихся поправках рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании Общественного совета при комитете.

В законопроекте, готовящемся к первому чтению, предлагается не считать экстремизмом использование нацистской атрибутики или символики в контексте осуждения и при отсутствии признаков пропаганды. Запрет в случае принятия документа не будет распространяться на произведения науки, литературы, искусства, продукцию СМИ и материалы, используемые образовательными организациями в учебных и просветительских целях.

Этот законопроект внесла группа депутатов, включающая Ямпольскую.

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Такие поправки нужно принимать, "чтобы не ходили под статьей наши издатели, режиссеры", сказала парламентарий на заседании Совета.

Ко второму чтению в перечень тех, кому будет разрешено использовать подобную символику, добавят музеи и реконструкторов, назвала предложение комитета Ямпольская.

В настоящий момент КоАП предусматривает ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в виде штрафа на граждан от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, на должностных лиц - от 1 тысячи до 4 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, на юрлиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Под запрет, по мнению авторов законопроекта, могут попасть фильм М. Ромма "Обыкновенный фашизм" (1965 г.), сериал Т. Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973 г.), киноэпопея Р. Кармена "Великая Отечественная война. Неизвестная война" (1978 г.) и другие фильмы, демонстрирующие ужасы войны и прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров.

Законодатели указывают, что абсурдный запрет надо убрать, ведь использование нацисткой символики без целей пропаганды "призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма".

30 мая Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект.

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