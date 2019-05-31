Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжится в плановом режиме

Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжается в плановом режиме, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, в последнее время некоторые СМИ сообщали о том, что под давлением США Турция готова отсрочить закупку С-400. "Эти новости не отражают действительности, - отметил Аксой. - Закупка продолжается в плановом режиме".

Ранее стало известно, что власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Это связано с позицией Анкары по поводу приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что США продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне сомневаются в возможности передачи истребителей Турции, "имеющей С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкий президент много раз заявлял, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров.