Альберт Лиханов: Почему перед учителем больше не снимают шапку

По данным социологов, почти половина российских школьников проводят лето дома. О том, как взрослые помогают детям и почему книга остается лучшим подарком для ребенка, в день начала летних каникул и Международного дня защиты детей корреспондент "РГ" поговорила с основателем Российского детского фонда писателем Альбертом Лихановым.

Альберт Анатольевич, каждый год 1 июня Российский детский фонд устраивает грандиозное веселье - обеды для детей в лучших столичных ресторанах, экскурсии, театры, музеи. В этом году в Москву приедут 10 тысяч детей из разных регионов России и из бывших союзных республик. Зачем?

Альберт Лиханов: Дети - члены семей, и они разделяют семейную участь. Ребята, которые приезжают к нам на праздник, не из купеческих кланов. Мы хотим показать им, что справедливость существует. И мы всячески подчеркиваем, что этот наш общий с ними день поддержан Президентским грантом, а значит, президентом. Наш проект по реабилитации детей после кохлеарной имплантации тоже получил президентскую поддержку. Хотелось отметить в нашей стране и 30-летие Международной Конвенции о правах ребенка, которое состоится осенью. Ценим мы и "Десятилетие детства", объявленное в стране. Но не могу не сказать о бедности, о недостатках детсадовского и школьного питания, которыми уже озаботилась Госдума, о неугасающей жестокости взрослых по отношению к детям, о детях-сиротах, которых органы опеки и попечительства перекидывают из одной приемной семьи в другую, и современные ребята, оставшись в одиночестве, по аналогии с Максимом Горьким живут "в людях". Про образование говорить тяжко. Мы в войну учились чистописанию, а теперь сплошное грязнописание, у детей не может выработаться почерк.

Пока учитель - продавец знаний, с ним все будут торговаться, как на рынке

Грязнописание, вероятно, одно из следствий того, что сегодня школа превратилась в услугу. Учитель перестал быть уважаемым человеком, родители заваливают школы жалобами и обрели "право" увольнять учителей.

Альберт Лиханов: Раньше перед учителем снимали шапку. И пока он не будет возвращен стране как человек, имеющий не только обязанность написать отчет, но и право влиять не только на детские знания, на разум, на поведение, на ответственность, толку ждать не приходится. Пока учитель - "продавец знаний", с ним будут торговаться, как на всяком рынке. И родители, и дети, и общественность. Когда шла война, я имел счастье учиться в начальной школе у Аполлинарии Николаевны Тепляшиной, она получила два ордена Ленина тогда, и она для меня святая, как и для многих ее учеников. Я установил на школе мемориальную доску в ее честь и учредил в Кировской области премию ее имени для учителей первых классов, вручаем уже 20 лет. Целое учительское сообщество там называет себя "тепляшинцами". Приглашаю людей разных городов и весей поступить примерно так же: где доску художникам заказать, где премию учредить, где хоть могилку подправить. Вспомнить, что мы чьи-то ученики.

Какие еще добрые дела удается сделать фонду сегодня?

Альберт Лиханов: У нас есть программа "Звуки жизни" -социализации, адаптации к жизни ребятишек, которые были совершенно глухи от рождения, но им сделали сложную операцию кохлеарной имплантации, и после этого группа специалистов обучает ребенка слышать, говорить... Благодаря Президентскому гранту мы не только помогли детям, но создали научно-практическую методику для групп немедицинских специалистов, которые, в принципе, могут организовывать подобную помощь и не в столицах. Мы собрали почти 14 миллионов рублей на целевую программу "Детский туберкулез". Стараемся поддерживать связь с 97 санаториями, где дети живут годами. Мы промогаем организовать сложное лечение детей. Для детей, находящихся в заключении, мы создали семейные детские дома, которые спасли 5021 ребенка.