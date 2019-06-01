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01.06.2019 17:03
Рубрика: Общество

Аллигатор ворвался в дом женщины во Флориде и уничтожил ее винный погреб

Текст: Андрей Васильев

Трехметровый аллигатор разбил окно дома женщины в США и уничтожил ее винный погреб, сообщает metro.co.uk. Огромная рептилия ворвалась в дом в Клируотере, штат Флорида, ранним утром в пятницу, пробившись мордой сквозь низко расположенное окно в полуподвальном помещении.

Аллигатор разбудил хозяйку дома около 3 часов ночи, вынудив ее спуститься вниз, чтобы посмотреть, что происходит. Она едва не оказалась тет-а-тет перед зубастым существом. Хозяйка дома рассказала телеканалу Fox13, что аллигатор уткнулся в винный погреб, уничтожив почти все бутылки, разрушил ее кухонный стол и повредил стены. К счастью, женщина не пострадала и не имеет домашних животных, поэтому аллигатор обошелся без живой еды. Она вызвала представителей службы спасения, которые обезвредили аллигатора.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Пострадавших в ходе инцидента не было. Сама женщина отнеслась к происшедшему с определенной долей юмора, сообщив, что "хищник выпил все ее вино".

Между тем, эксперты говорят, что самый безопасный способ избежать самой печальной ситуации, если вы неожиданно столкнетесь с аллигатором, - это держаться на расстоянии от него. Джек Ханна из Колумбийского зоопарка в штате Огайо заявил, что нужно оставаться на расстоянии не менее 12-15 метров от крокодила, и предупредил, что аллигаторы могут легко догнать человека, находящегося в пределах шести метров от него. Если все же случилось худшее, заверил эксперт, надо сразу бить хищника в глаз, что даст лучший шанс на выживание.

Между тем, отмечает itv.com, во Флориде и Луизиане обитает наибольшая популяция аллигаторов в США. Причем, по оценкам специалистов, во Флориде, где имеется большая болотистая местность, живет более миллиона аллигаторов.

Общество Природа В мире США
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