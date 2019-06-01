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01.06.2019 10:50
Рубрика: Экономика

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

Текст: Ольга Игнатова

С 1 июня Банк России повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Это означает, что отчисления в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц повышается с 7 до 8%. Как говорится на сайте ЦБ, данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Проще говоря, это не стимулирует банки привлекать валютные вклады от населения.

Фото: iStock
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Ведь за них банки вынуждены делать дополнительные отчисления в ЦБ. В результате и ставки по валютным депозитам падают, что невыгодно и для самих клиентов. И они начинают отдавать предпочтение сбережениям в российской валюте. Так, если сейчас средняя доходность по вкладам в рублях -5-6 процентов, то по валютным -1 процент годовых.

Банк России уже давно ведет политику девалютизации балансов российских банков. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности. С 1 июля прошлого года ЦБ уже ограничил валютное кредитование для российских компаний, повысив коэффициенты риска по валютным активам.

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