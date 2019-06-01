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01.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров

Текст: Игорь Зубков

Банк России обязал кредитные организации защищать от хакеров IT-системы, которые используются при открытии вкладов, выдаче кредитов, открытии и ведении счетов физлиц и юрлиц. Это предусматривает Положение, вступившее в силу с 1 июня (отдельные требования вступят в силу с 2020 и с 2021 годов).

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее за банками уже была закреплена обязанность вести мониторинг операций клиентов по переводам денежных средств и приостанавливать те из них, которые имеют признаки несанкционированных. Новое Положение ЦБ направлено на снижение всех видов фрода, как с применением сугубо технических средств, так и социальной инженерии, отмечают в ВТБ.

По данным Банка России, за прошлый год преступникам 417 тысяч раз удавалось разными способами получать деньги с карт физлиц. Всего они похитили 1,38 миллиарда рублей, но основную часть потерь клиентам возместили сами банки.

Фото: iStock
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

На счета юрлиц кибермошенники совершили свыше 6,1 тысячи покушений на 1,47 миллиарда рублей, но около 60 процентов операций были вовремя остановлены.

Теперь банки должны будут фиксировать и хранить пять лет все действия сотрудников и клиентов в системах дистанционного обслуживания, в том числе параметры устройств (IP-адрес, номер телефона и т.д.), с которых проводятся операции.

Системно значимые кредитные организации (сейчас их 11) должны обеспечивать усиленный уровень защиты, остальные - стандартный.

"Регулятор достаточно давно готовил рынок к этому документу, - говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. - В нем заложены эффективные меры, например, внедрение процедур безопасной разработки и тестирований на проникновение".

На стороне клиентов новое Положение изменений не несет. В частности, как пояснили в ЦБ, оно не ограничивает возможность использования СМС или PUSH-уведомлений для многофакторной аутентификации клиентов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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