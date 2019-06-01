Чем славятся в Беларуси международные "Браславские зарницы"

В краю голубых озер, которые еще с IX века хранят в своей памяти поселение кривичей, в первый день наступившего лета вспыхнули многоцветьем праздничных нарядов "Браславские зарницы". Свыше тысячи мастеров искусств объединил в этом году международный фестиваль культуры, который по заведенной в Витебской области традиции, открылся сегодня в древнем Браславе.

Уютный исторический городок, удаленный от белорусской столицы на две сотни километров, славится не только своим особым вкусом к национальным мелодиям и танцам, но и щедрым гостеприимством. На улицах и концертных площадках курортного центра страны, население которого еще не превысило и десяти тысяч, сегодня встречают танцоров, певцов и музыкантов не только из регионов республики, но и из России, Польши, государств Балтии и даже с побережья Тихого океана. Представители далекого Эквадора, пояснили БЕЛТА местные власти, сами по весне вышли на связь. "На праздник впервые из Южной Америки прилетел музыкальный коллектив в составе восьми человек", - уточнили они.

Двухдневное действо уже открылось семейным праздником "Звонок в детство". На площадке отдыха для детей и подростков организованы развлечения, игры, встречи с лучшими детскими творческими коллективами. На протяжении дня на концертных площадках в агрогородках района состоятся выступления творческих коллективов.

Особенно красочной и запоминающейся частью форума, считают в Браславе, станет праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава". В программу, которая развернется уже на закате дня на Замковой горе, включены показательные выступления клубов исторической реконструкции из зарубежных стран. Кроме того, восхищенных зрителей ожидает представление уличного театра "Вір" и даже добыча "живого огня".

Ни один фестиваль в Беларуси не обходится без застолья. Будет работать и на сей "Браслаўскі фальварак" с местными изысками, а с наступлением темноты в городе состоится эффектное факельное шоу.

В воскресенье организаторы торжеств приглашают на шествие из центра города до местного лесопарка, где ближе к обеду начнется гала-концерт. Правда, в этот день песни и танцы участников фестиваля запланированы на всех концертных площадках города. Хоровые коллективы будут состязаться в мастерстве на смотре-конкурсе "Браславская хоровая ассамблея", после которого состоится часовой концерт ансамбля пограничной службы Беларуси.

Важной составляющей программы, полагает агентство, станут выставка "Браславщина: шаги на фоне истории страны", народно-патриотическая акция "Мы вместе" с участием звезд белорусской эстрады, экспозиция картин местных художников и выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных ремесел. А ярким завершением праздника станет вечерний салют.