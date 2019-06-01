Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Трагическая новость пришла из Испании. Футбольный клуб "Севилья" выступил с заявлением - бывший игрок команды Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Экс-полузащитнику испанской сборной было 35 лет. ДТП случилось на трассе между Севильей и Утрерой. Машина Рейеса съехала с дороги и загорелась.

Кроме "Севильи" хавбек выступал за "Реал", "Атлетико", "Арсенал", "Эспаньол", "Бенфику", "Кордобе" и "Сяньцзян".

Полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы - трижды с "Севильей" и дважды с "Атлетико". За национальную команду он провел 21 матч, забил 4 гола.

Смерть Рейеса не оставила равнодушным защитника "Реала" Серхио Рамоса, который заявил в Twitter, что шокирован этой новостью.

В свою очередь президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что ушел один из символов Примеры.

"Он был частью истории этого турнира и многих клубов, за которые играл", - написал Тебас.