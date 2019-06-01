Факел II Европейских игр побывал на малой родине Лукашенко

Стрелка хронометра II Европейских игр, которые стартуют в белорусской столице 21 июня, замерла накануне очередного этапа факелоносцев "Пламени мира", которые в последний майский день преодолели знаковые места агрогородка Александрия в Могилевской области.

Они пробежали по самым живописным местам, которые считаются частью экскурсионных маршрутов, связанных с биографией главы государства. Это и спортивный комплекс, и Трофимова криница, которую основал дедушка Александра Лукашенко, и школа, где учился будущий президент независимой Беларуси.

Предстоящий состязательный форум, по мнению председателя теннисной федерации РБ Сергея Тетерина, которому выпала честь начать эстафету в этом районе, придаст дополнительный импульс развитию спортивного движения в Беларуси. На его взгляд, для спорта "это только шаг вперед, как и движение вперед для всей страны".

Европейское движение атлетов Тетерин сравнил с олимпийским. "Для каждого гражданина и спортсмена, которому выпала честь с ним соприкоснуться, а тем более нести "Пламя мира", это станет одним из самых незабываемых моментов в жизни. Это не меньше, чем победа на престижном турнире", - убежден он.

Большой ответственностью считает свое участие в эстафете и звездный посол европейских игр, 21-летняя обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс Европа - 2018" Мария Василевич. Вместе с тем, отметила она в интервью БЕЛТА, "очень приятно быть частью этого масштабного события, поскольку оно станет грандиозным праздником не только для нашей страны". Мария призналась, что очень любит легкую атлетику и будет с удовольствием следить за ходом соревнований и намерена посетить все их главные старты.

Эстафета уже прошла, как ранее сообщал "СОЮЗ", Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, а после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион. А позади у факела "Пламя мира" семь тысяч километров через государства Европы и даже подъем на вершину Монблана.

Следующим городом на пути эстафеты, уточняет агентство, станут Горки, где пламя посетит молодежный культурно-развлекательный центр "Амфитеатр", ботанический сад сельхозакадемии и центральную площадь, на которой пройдет тематический флешмоб. Факел побывает и на мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и на Чигиринском водохранилище.

II Европейские игры, как известно, пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более четврех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.