Новости

Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео 13:37
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека 13:18
Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики 13:15
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске 13:05
Путин внес проект о ратификации антиэкстремистской Конвенции ШОС 13:00
В Дзержинске произошли мощные взрывы 12:49
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения 12:45
Чем славятся в Беларуси международные "Браславские зарницы" 12:40
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон 12:38
Ученые выяснили, как яблоки добрались из каменного века до магазинов 12:35
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей 12:35
Гроза оставила без электричества часть Курской области 12:30
На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП 12:29
На юго-западе Ирана объявлен режим повышенной готовности 12:28
FT узнала о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу 12:26
Под Тулой в ДТП с автобусом погиб человек 12:17
Пермяки установили рекорд России по массовому удержанию планки 12:14
Путин поздравил гостей благотворительного детского праздника 12:10
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков 12:10
Летний сезон начался с роста турпотока в Турцию на 34% 11:44
Фастфуд помог 22-летней девушке распознать рак 11:34
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда 11:14
В России выросли пошлины на экспорт нефти 11:06
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи 11:04
В Москве в женщину выстрелили у супермаркета 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 12:26
Рубрика: В мире

FT узнала о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

Текст: Александр Саможнев

Вашингтон и Варшава практически согласовали вопрос о переброске в Польшу дополнительно 1000 американских солдат. Об этом будет объявлено в ходе визита в середине июня в США польского президента Анджея Дуды, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, таким образом на территории Польши будет базироваться в общей сложности 5500 американских военнослужащих. Особое внимание будет уделяться повышению качества американской группировки. С этой целью среди нового контингента увеличится доля бойцов спецподразделений. Для них специально будет построен новый тренировочный центр.

В США раскрыли детали законопроекта против "Северного потока-2"

В прошлом году президент Дуда настаивал на создании в Польше военной базы США "ввиду российской угрозы". Поляки обещали выделить на эти цели 2 миллиарда долларов. Источники издания утверждают, что предложение Варшавы позитивно восприняли в Белом доме. Однако американцы не хотят размещать войска в одном месте. Кроме того, не решен вопрос о финансировании проекта.

Москва заявила, что увеличение американского военного контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия-НАТО. Тем самым будет нарушен баланс сил в регионе.

Между тем глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерски подтвердил получение приглашения от президента Дональда Трампа своему польскому коллеге нанести визит в июне. Точная дата будет озвучена позднее. В центре внимания будут находиться вопросы энергетики, транспорта, телекоммуникаций, а также расширение американского военного присутствия в Польше, информирует агентство AP.

В мире США В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров