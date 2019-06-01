Грузовик с военнослужащими США попал в ДТП в Австрии

Армейский грузовик с военнослужащими армии США перевернулся на автотрассе в Австрии. Многотонный американский тягач двигался в составе колонны НАТО, которая направлялась на военные учения в Венгрии.

По данным австрийского агентства печати, грузовик задел впереди идущее транспортное средство и опрокинулся на бок. Чтобы поднять тягач, властям пришлось задействовать многотонный кран.

В результате происшествия травмы получили трое американских военнослужащих. Они были направлены в госпиталь, пишет ТАСС. ДТП спровоцировало 12-километовую пробку на дороге под Веной.

Ранее минобороны республики сообщило, что около 400 танков и бронемашин, а также 1,5 тысячи военнослужащих НАТО будут переброшены из Германии через территорию Австрии в Венгрию для участия в военных учениях Saber Guardian. Они проходят в июне раз в два года под командованием США. В маневрах принимают участие военные из Болгарии, Венгрии, Румынии, Словении, Северной Македонии, Хорватии.