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01.06.2019 12:35
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как яблоки добрались из каменного века до магазинов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Археоботанист Роберт Шпенглер из института истории человечества Общества Макса Планка в Йене (Германия) выяснил, как яблоко стало всемирно признанным культурным фруктом, что люди предприняли для того, чтобы превратить яблоню из дикого растения в ветвящееся дерево и какую роль в этой эволюции сыграли мамонты. Для этого он сравнил археологические находки и провел генетические исследования.

Более 10000 лет назад человек собирал дикие яблоки в Европе и в западной части Азии. Две тысячи лет назад человек уже рисовал красные плоды, по всей видимости, яблок - археологи находили такие изображения в южной Европе, пишет Шпенглер в журнале Frontiers in Plant Science.

Фото: Из личного архива Камала Салманова
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В каменном веке распространению семян способствовали крупные млекопитающие: мамонты и гигантские олени поедали плоды, и не переваренные желудком семечки выбрасывались вместе с пометом на далекие расстояния от мест их созревания. Однако в конце последнего ледникового периода многие из этих животных погибли, и распространение семян яблока остановилось.

Но потом пришел человек. Он начал перевозить фрукты по Шелковому пути, который простирался от Средиземноморья до Восточной Азии. Археологи обнаружили семечки яблок во многих местах Евразии.

Предположительно, сорта могли смешивать, чтобы получать более крупные плоды - таким образом, был создан так называемый гибрид.

Как показали исследования, родина современного яблока находится в горах Тянь-Шаня на территории Казахстана - об этом говорит большая часть генетического материала. Шпенглер пишет, что сегодняшнее яблоко содержит следы как минимум четырех видов диких яблок.

Фото: iStock
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В какой-то момент люди начали скрещивать яблони. Скорее всего это произошло случайно.

Благодаря так называемой прививке, когда на дереве растет другой сорт и два растения становятся одним, изменяются характеристики сорта. Техника скрещивания, по всей видимости, была известна в древние времена. Так что современное яблоко представляет собой "уникальный пример для понимания эволюции растений при культивировании человеком".

История одомашнивания яблока отличается от истории других важных культур, таких как злаки, подчеркивает Шпенглер: у яблонь намного более длинные циклы роста, и сегодняшние сорта являются результатом длительной селекции. "Процесс одомашнивания не был одинаковым для всех растений, но мы все еще мало знаем о деревьях, между поколениями которых интервалы во много лет", - сказал Шпенглер.

Но теперь кажется очевидным факт: без мамонта и человека яблоко не добралось бы до супермаркета, пишет Spiegel.

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