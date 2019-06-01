1 июня соответствующие учреждения КНР заявили, что возбудили дело против американской службы международной доставки FedEx, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" . Компания доставляла посылки не по указанным адресам, что серьезно нарушает законные интересы клиентов и законы и правила Китая в отрасли экспресс-доставки.

24 мая американская служба международной доставки FedEx без всяких на то оснований перенаправила в США две посылки компании Huawei, которые были отправлены из Японии в Китай. Она также пыталась перенаправить в США другие две посылки компании Huawei, которые отправили из Вьетнама в Китай. 28 мая в компании FedEx "принесли извинения за проблемы с транспортировкой части посылок Huawei и подтвердили, что не получали никаких указаний для переотправки этих посылок". Компания FedEx несколько раз подряд совершила подобные "ошибки". Может ли это быть случайным совпадением?

В Китае соблюдаются четкие правила относительно почтовых перевозок. Прежде всего, есть основные принципы, в соответствии с которыми необходимо соблюдать право отправителя на свободу связи. Доверенное лицо, в данном случае компания экспресс-доставки, не имеет права прятать посылки, вскрывать их в частном порядке или передавать третьим лицам.

Компании FedEx необходимо соблюдать международные договоренности и законные соглашения с другими компаниями, придерживаться правовых норм страны, в которой она осуществляет свою деятельность, в том числе и правовые нормы Китая.

Китай уже создал список ненадежных субъектов на основе соответствующих законов и норм. Иностранные предприятия, организации и физические лица, которые не соблюдают правила рынка, не придерживаются условий контракта, блокируют или приостанавливают работу китайских фирм с некоммерческими целями, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, будут включены в список ненадежных субъектов.

Инцидент с компанией FedEx служит примером и предупреждением для всех иностранных предприятий, которые не соблюдают законы и правила работы в Китае.

Китайский рынок огромен, Китай приветствует компании из разных стран. Но при одном предварительном условии: никто не может нарушать рыночные правила и условия контракта, не имеет права блокировать работу китайских предприятий или наносить ущерб китайским потребителям. Только при соблюдении этих условий иностранные компании ждут широкие перспективы развития.