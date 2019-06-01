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01.06.2019 14:25
Рубрика: Общество

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Текст: Ольга Игнатова

Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, которые приводит агентство ТАСС, это беспрецедентный объем выплат. 73,2 млн выплатили страховые компании, 213,4 млн рублей - компания "Аэрофлот". Выплаты продолжаются.

Напомним, что самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него надломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате начавшегося на борту пожара погиб 41 человек.

Итоги расследования гибели SSJ-100 опубликуют в середине лета
Закончены ДНК-экспертизы по делу о гибели самолета в Шереметьево
Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Минтранс Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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