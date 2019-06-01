Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, которые приводит агентство ТАСС, это беспрецедентный объем выплат. 73,2 млн выплатили страховые компании, 213,4 млн рублей - компания "Аэрофлот". Выплаты продолжаются.

Напомним, что самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него надломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате начавшегося на борту пожара погиб 41 человек.