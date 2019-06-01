Летний сезон начался с роста турпотока в Турцию на 34%

В апреле - первом месяце нового сезона отдыха - в Турции побывали почти 400 тысяч россиян, что на 38% больше, чем в апреле 2018-го.

Такие данные приводит издание РБК, ссылаясь на министерство культуры и туризма Турции. В апрельские показатели входят и заезды на майские праздники - ведь туристы прибывают на отдых, как правило, в последних числах апреля.

По информации туроператоров, отдыхающие специально выбирают начало и окончание сезона, так как в это время цены на проживание всегда ниже. Как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в апреле турецкие отели еще не подорожали, рост цен затронул летние месяцы.

Этим летом, в самый пик сезона отпусков, отдохнуть на турецких курортах будет дороже на 15-25%. На стоимости туров сказалось то, что турецкие отельеры в расчетах с российскими партнерами перешли с долларов на евро.

Так, в июне неделя в четырехзвездочном отеле по системе "Все включено" обойдется почти в 37 тысяч (на двоих), в июле - 45 тысяч, а августе - 59 тысяч рублей.