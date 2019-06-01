Лидеры исламских стран осудили США за перенос посольства в Иерусалим

Участники конференции Организации исламских государства в Мекке в Саудовской Аравии осудили США за перенос посольства в Иерусалим. "Это решение является незаконным и безответственным", - говорится в совместном заявлении.

В документе также содержится призыв к другим государствам пересмотреть ближневосточную стратегию и отказаться от планов последовать в этом вопросе за США. В противном случае, они создадут прецедент "серьезного нарушения норм международного права и законности".

Кроме того, исламские государства призвали страны-члены принять "соответствующие меры" против государств, переводящих диппредставительства в Иерусалим

"Палестинский народ имеет право на осуществление своих неотъемлемых национальных прав, включая право на самоопределение и создание независимого и суверенного палестинского государства", - отмечается в заключительном совместном заявлении.

Напомним, президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года, нарушив десятилетиями установленный протокол, а в мае 2018 года перевел американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Примеру Вашингтона последовала также Гватемала.