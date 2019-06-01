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01.06.2019 17:04
Рубрика: В мире

Лидеры исламских стран осудили США за перенос посольства в Иерусалим

Текст: Александр Саможнев

Участники конференции Организации исламских государства в Мекке в Саудовской Аравии осудили США за перенос посольства в Иерусалим. "Это решение является незаконным и безответственным", - говорится в совместном заявлении.

В документе также содержится призыв к другим государствам пересмотреть ближневосточную стратегию и отказаться от планов последовать в этом вопросе за США. В противном случае, они создадут прецедент "серьезного нарушения норм международного права и законности".

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Кроме того, исламские государства призвали страны-члены принять "соответствующие меры" против государств, переводящих диппредставительства в Иерусалим

"Палестинский народ имеет право на осуществление своих неотъемлемых национальных прав, включая право на самоопределение и создание независимого и суверенного палестинского государства", - отмечается в заключительном совместном заявлении.

Напомним, президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года, нарушив десятилетиями установленный протокол, а в мае 2018 года перевел американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Примеру Вашингтона последовала также Гватемала.

В мире Ближний Восток Израиль
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