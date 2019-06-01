Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики

Защита прав ребенка и детства является одним из приоритетов государственной политики десятимиллионной Беларуси и находится в фокусе ее постоянного пристального внимания. Эти слова министра иностранных дел РБ Владимира Макея стали лейтмотивом его выступления на празднике по случаю Международного дня защиты детей "ЮНИЛЕНД - вместе для каждого ребенка", информирует БЕЛТА.

Решение проводить его в белорусской столице, по словам дипломата, возникла в МИД совместно с ЮНИСЕФ два года назад и уже стала доброй традицией. Его организаторы стремятся привлечь больше внимания к теме защиты детей, учитывая и новые вызовы в эпоху цифровых технологий. Технологическая революция, по словам министра, не только несет с собой блага, но и содержит в себе новые угрозы. Пропаганду жестокости и насилия насаждает в современное общество и паутина интернета. Поэтому, подчеркнул Макей, так важно повышать внимание и заботу к воспитанию детей.

"Эта задача и общества, и государства", - убежден дипломат, добавив, что в РБ защита прав ребенка и детства - один из важнейших приоритетов государственной политики. Он напомнил, что в этом году мероприятие посвящено и 30-летию Конвенции о правах ребенка.

Старшее поколение, сказал министр, должно осознавать "большую ответственность за судьбы не только собственных детей, но и каждого ребенка страны, независимо от его социального статуса, особенностей психофизического развития. Забота о детях - это то, что нас объединяет". Он поблагодарил зарубежных партнеров за совместную проектную деятельность в интересах белорусских детей и молодежи, в том числе в таких областях, как помощь детям - жертвам Чернобыльской трагедии, детям-сиротам и детям с особенностями развития, поощрение молодежных обменов и коммуникаций, развитие городов, дружественных детям.

В свою очередь глава ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар выразил признательность властям Беларуси за их понимание и поддержку в реализации совместных проектов, их постоянную готовность к диалогу.

В мероприятии, состоявшемся в последний майский день, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы дипмиссий, аккредитованные в стране, представители общественных организаций, религиозных конфессий, академических и деловых кругов. Многие их них пришли с семьями.

На праздник были приглашены дети-сироты, дети с особенностями психофизического развития из разных регионов Беларуси. Для них были организованы зоны различной активности, игровые площадки, устроены конкурсы, состоялись показ спектакля инклюзивного семейного театра "I".