Медведев рассказал о шансах Киева реанимировать отношения с Москвой

Новости

Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео 13:37
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека 13:18
Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики 13:15
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске 13:05
Путин внес проект о ратификации антиэкстремистской Конвенции ШОС 13:00
В Дзержинске произошли мощные взрывы 12:49
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения 12:45
Чем славятся в Беларуси международные "Браславские зарницы" 12:40
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон 12:38
Ученые выяснили, как яблоки добрались из каменного века до магазинов 12:35
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей 12:35
Гроза оставила без электричества часть Курской области 12:30
На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП 12:29
На юго-западе Ирана объявлен режим повышенной готовности 12:28
FT узнала о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу 12:26
Под Тулой в ДТП с автобусом погиб человек 12:17
Пермяки установили рекорд России по массовому удержанию планки 12:14
Путин поздравил гостей благотворительного детского праздника 12:10
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков 12:10
Летний сезон начался с роста турпотока в Турцию на 34% 11:44
Фастфуд помог 22-летней девушке распознать рак 11:34
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда 11:14
В России выросли пошлины на экспорт нефти 11:06
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи 11:04
В Москве в женщину выстрелили у супермаркета 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 13:22
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о шансах Киева реанимировать отношения с Москвой

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев пока не видит от нового президента Украины Владимира Зеленского шагов для налаживания отношений с Россией, но призывает запастись терпением.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"Сразу же после выборов я поделился своими ощущениями. Я сказал, что у меня нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед", - заявил он в интервью программе Сергея Брилева "Вести в субботу".

Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон

Сейчас все зависит от украинского руководства. "Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают, - считает глава правительства. - Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением".

Выбор каналов для общения он тоже считает личным делом для украинских властей. "Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Что называется, шарик сейчас на их стороне", - подчеркнул Медведев.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров