Медведев рассказал о шансах Киева реанимировать отношения с Москвой

Премьер-министр Дмитрий Медведев пока не видит от нового президента Украины Владимира Зеленского шагов для налаживания отношений с Россией, но призывает запастись терпением.

"Сразу же после выборов я поделился своими ощущениями. Я сказал, что у меня нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед", - заявил он в интервью программе Сергея Брилева "Вести в субботу".

Сейчас все зависит от украинского руководства. "Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают, - считает глава правительства. - Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением".

Выбор каналов для общения он тоже считает личным делом для украинских властей. "Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Что называется, шарик сейчас на их стороне", - подчеркнул Медведев.