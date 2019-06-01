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Рубрика: В мире

Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Фото: AP Photo/Patrick Semansky Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Стала известна дата начала переговоров Мексики и США по поводу введения американских пошлин на мексиканские товары. Представители двух стран встретятся пятого июня в Вашингтоне.

Фото: P Photo/Manuel Balce Ceneta
МИД Мексики: Американские пошлины грозят тяжелыми последствиями

О этом в пятницу вечером сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард, который уже прибыл в столицу США. Он подчеркнул, что данная встреча нацелена на разрешение противоречий между двумя странами. "Мы будем тверды и будем защищать достоинство Мексики", - цитирует ТАСС. Эбрард также сообщил, что американскую делегацию на переговорах возглавит госсекретарь Майкл Помпео.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Глава Белого дома подчеркнул, что размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США. В пятницу Трамп также сообщил, что введение пошлин позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.

Фото: REUTERS/ADRIA MALCOLM
Более тысячи мигрантов из Мексики незаконно проникли в США

В ответ Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Ежегодно сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, стремятся в США. Только в первом квартале 2019 года почти 300 тысяч человек пытались нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, 30% из них - несовершеннолетние.

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