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01.06.2019 14:59
Рубрика: В мире

НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты планируют отправить оборудование на поверхность Луны в 2020 и 2021 годах в рамках организации лунной миссии с экипажем, которая запланирована на 2024 год, сообщило НАСА в пятницу.

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Американское космическое агентство выбрало три фирмы для отправки инструментов и другого научного оборудования на Луну в рамках программы Artemis. Напомним, что администрация Дональда Трампа ускорила график возвращения людей на Луну на четыре года. Лунная миссия с экипажем астронавтов - предположительно, мужчины и женщины, должна начаться в 2024 году.

По данным научного портала Phys.org, каждая компания разработала лунные корабли для отправки оборудования различных размеров и форм: один - длинный, а два других более компактные.

Аппараты должный доставить на Луну до 23 небольших грузов оборудования, предоставленного НАСА. Они будут включать технику, которая будет собирать информацию, чтобы помочь астронавтам впоследствии приземлиться на лунную поверхность, ориентироваться на ней и защитить себя от радиации. За эти миссии НАСА выделит компаниям от 77 до 97 миллионов долларов.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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Первый корабль Orbit Beyond должен приземлится в Mare Imbrium, равнине в лунном кратере в сентябре 2020 года. Две других машины должны приземлиться к июлю 2021 года в Oceanous Procellarum, темном пятне на Луне, видимом с Земли.

Напомним, что в последний раз Соединенные Штаты отправляли экипаж на Луну в рамках миссии "Аполлон" в 1972 году.

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