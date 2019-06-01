Названы три главные причины рака легких

Специалисты выделили три основные причины, которые могут привести к развитию рака легких.

Как сообщает Медик Форум со ссылкой на Express, британские медики считают, что к онкологическим заболеваниям легких может привести курение, в том числе пассивное. Между тем отказ от этой вредной привычки существенно снижает риск.

Усугубить ситуацию также может малоподвижный образ жизни. Особенную опасность он представляет для курильщиков. При этом систематические физические нагрузки на 20 процентов снижают риск заболевания раком легких.

Еще одним опасным фактором является неблагоприятная экологическая атмосфера в жилом помещении. В частности, упоминается газ радон, который обладает канцерогенными свойствами и может содержаться в стройматериалах.

Также сообщается, что рак легких имеет коварную особенность. На первоначальных стадиях это онкозаболевание может развиваться без заметных симптомов.