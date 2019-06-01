Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Новости

В Москве сфотографировали новый кроссовер Exeed 16:38
Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа 16:26
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38 16:19
Начались съемки фильма про "Черную вдову" Наташу Романову 15:55
СК возбудил дело о взрывах в Дзержинске 15:40
Вышел трейлер нового сериала Бориса Хлебникова 15:28
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС 15:25
Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП 15:14
В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы 15:13
Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина" 15:13
В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам 15:07
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar 15:05
НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году 14:59
Какие компании изменили цены на автомобили в России 14:56
Факел II Европейских игр побывал на малой родине Лукашенко 14:53
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 27 14:51
Пожар из-за взрывов на заводе в Дзержинске перешел на соседнее здание 14:26
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей 14:25
В Крыму открыли курортный сезон 14:02
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 13:53
Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео 13:37
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека 13:18
Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики 13:15
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске 13:05
Путин внес проект о ратификации антиэкстремистской Конвенции ШОС 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 16:37
Рубрика: В мире

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Текст: Александр Саможнев
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за инцидент.
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

По словам премьера, не получено неопровержимых доказательств, что ракету по самолету выпустили ополченцы. Вооружениями такого типа располагает также Украина. Кроме того, экспертиза по делу могла быть предвзятой. "Выводы делали заинтересованные стороны", - приводит слова Мохамада газета Star.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о крушении MH17

Глава кабинета Малайзии назвал результаты работы следственной комиссии слишком политизированными. В результате, считает он, складывалось впечатление, что хотели обвинить в трагедии Россию, а не прояснить все обстоятельства дела.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. Российская сторона проявила готовность оказывать следствию помощь. Были проведены соответствующие исследования производителя ракеты, однако международная комиссия не приняла к сведению эти доводы.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров