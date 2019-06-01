Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за инцидент.

По словам премьера, не получено неопровержимых доказательств, что ракету по самолету выпустили ополченцы. Вооружениями такого типа располагает также Украина. Кроме того, экспертиза по делу могла быть предвзятой. "Выводы делали заинтересованные стороны", - приводит слова Мохамада газета Star.

Глава кабинета Малайзии назвал результаты работы следственной комиссии слишком политизированными. В результате, считает он, складывалось впечатление, что хотели обвинить в трагедии Россию, а не прояснить все обстоятельства дела.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. Российская сторона проявила готовность оказывать следствию помощь. Были проведены соответствующие исследования производителя ракеты, однако международная комиссия не приняла к сведению эти доводы.