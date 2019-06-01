Пэн Лиюань встретилась с аспирантами Китайского женского университета

Как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия –Китай: главное», 30 мая в Пекине супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань встретилась с иностранными аспирантами Китайского женского университета.

Выслушав их впечатления об учебе и проживании в Китае, Пэн Лиюань выразила надежду на то, что после окончания учебы и возвращения на родину они станут мостом, связывающим Китай и их государства, внесут вклад в улучшение положения женщин в мире и в создание общества единой судьбы человечества.

Аспиранты из азиатских, африканских и латиноамериканских стран прочли стихотворение «Подняться на башню Гуаньцюелоу». Его написал известный поэт династии Тан – Ван Чжихуань.

В 2015 году на Глобальном саммите женщин Си Цзиньпин пригласил 30 тысяч женщин из развивающихся стран посетить Китай. Пэн Лиюань надеется, что учеба в Китае позволит всем аспирантам лучше узнать эту страну. По ее словам, Китай придает большое внимание содействию

развитию женщин и готов принять активное участие в развертывании сотрудничества с разными странами мира в развитии женщин. Пэн Лиюань отметила, что правительства разных стран мира должны создать благоприятные условия для развития женщин, предоставить им равные шансы на качественное образование, чтобы женщины смогли получать знания и овладевать специальностью.

Аспиранты рассказали, что во время учебы в Китае они узнали о китайской концепции передовых технологий и развития, ощутили глубину китайской культуры. После возвращения на родину они будут использовать знания, которые получили в Китае. Они будут прилагать неустанные усилия и вносить вклад в стимулирование сотрудничества своей страны с Китаем.