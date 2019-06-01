Календарное лето в Москве начнется с хорошей погоды

Усиливающийся антициклон повысит температуру в столичном регионе. Воздух сможет прогреться до + 24 градусов.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, дожди сегодня маловероятны, а температура воздуха будет +22...+24 градуса. Атмосферное давление останется выше нормы 750 милиметров ртутного столба.

А вот в воскресенье, 2 июня, ожидаются дожди с грозами. При этом ночью максимум +15, а днем +24.

Если говорить о рекордах: 1 июня 1921 года воздух в Москве прогрелся до +33,1 градуса, а в 1916 году столбик термометра опустился до отметки -2,3 градуса.