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01.06.2019 17:05
Рубрика: Происшествия

По запросам правоохранителей из СНГ В России задержано 250 преступников

Текст: Александр Степанов
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев положительно оценил результаты международной программы совместных мер борьбы с преступностью, утвержденной Советом глав государств СНГ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выступая в Ташкенте на заседании Совета Министров внутренних дел государств-участников СНГ, Колокольцев заявил, что действующая программа является более конкретной и включает в себя совместные действия по незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконной миграции, а также преступлениям с использованием информационных технологий.

По словам главы МВД РФ, также положительно зарекомендовало себя проведение межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск", очередной этап которой состоялся в марте 2019 года. "В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел других государств - участников СНГ", - сказал Владимир Колокольцев.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Российский министр поблагодарил узбекских партнеров за помощь оперативной группе МВД России, которая была командирована в республику в октябре 2018 года. Он отметил, что общими усилиями разыскано 104 лица, совершивших преступления на территории Российской Федерации и скрывавшихся в Узбекистане.

В рамках визита Колокольцев встретился со своим коллегой из Киргизии генерал-майором милиции Кашкаром Джунушалиевым. Глава МВД РФ сообщил, что в результате скоординированных действий сотрудниками полиции в первом квартале 2019 года в России было задержано 30 лиц, разыскиваемых МВД Киргизии. В свою очередь, киргизскими коллегами за аналогичный период в интересах правоохранительных органов России задержан 21 обвиняемый в совершении преступлений.

Российский министр подчеркнул, что в РФ будут и дальше оказывать содействие киргизским партнерам в сфере подготовки кадров. Сейчас в вузах МВД России проходит подготовку 131 сотрудник МВД Киргизии. Планируется проведение курсов повышения квалификации для киргизских специалистов.

Колокольцев также принял участие в двусторонней встрече с главой МВД Узбекистана генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым. В ходе беседы глава МВД РФ высоко оценил уровень организации заседания Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ и выразил уверенность в эффективности данного формата в целом и прошедшего мероприятия в частности. На встрече подчеркивалось, что совместная работа правоохранительных органов России и Узбекистана носит конструктивный и многоплановый характер как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Были отмечены положительные результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск", проведенной в марте этого года.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Колокольцев и Бобожонов подписали протокол о взаимодействии между двумя ведомствами на 2019-2021 годы, который должен придать новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности.

Владимир Колокольцев по приглашению узбекских коллег посетил 7-й отдел внутренних дел Юнусабадского района Ташкента. Глава МВД РФ смог посмотреть на работу узбекских правоохранителей после реформирования органов внутренних дел в столице Узбекистана. Главе МВД РФ были продемонстрированы результаты внедрения концепции "Безопасная столица". В Ташкенте с июля 2018 года дежурные экипажи патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, специальных подразделений, а также МЧС, пожарных и скорой медицинской помощи работают в системе единой дислокации. Это позволяет обеспечить прибытие оперативных служб к месту происшествия в предельно сжатые сроки.

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