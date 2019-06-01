Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа

Сотни тысяч активистов готовятся парализовать Лондон массовыми акциями протеста во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, который состоится на следующей неделе.

Основная акция протеста состоится во вторник в центре Лондона, сообщает The Daily Mail. Организаторы уверяют, что до четверти миллиона человек готовы пройти от Трафальгарской площади до Парламентской площади.

При этом Скотланд-Ярд пошел на компромисс и предоставил им разрешение протестовать в нескольких десятках метров от Даунинг-стрит, 10, пока президент США будет обедать там с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Две группы - "Противостоять Трампу" и "Остановить Трампа" - координируют акции протеста, которые они называют "карнавалом сопротивления". Они наняли специальных менеджеров, чтобы привезти тысячи сторонников в столицу из населенных пунктов со всей Британии.

"Мы парализуем центральный Лондон. К тому времени, как он (Трамп) уедет, он узнает, и мир узнает, что люди здесь (в Британии) отвергают его и его ядовитую политику", - заявил представитель движения "Противостоять Трампу".

Протестующие планируют запустить в небо шестиметровый дирижабль, изображающий президента США как сердитого ребенка. Ранее он уже появлялся в Лондоне во время визита Трампа в прошлом году после того, как мэр Лондона Садик Хан, который в свое время подвергся жесткой критике со стороны президента США, дал разрешение на его использование. Впрочем, на это еще потребуется окончательное одобрение столичной полиции.

На акции протеста запланирован еще один "перформанс": также ожидается появление пятиметрового говорящего "робота Трампа", который будет высказываться "в духе" американского лидера, включая его любимые выражения, наподобие "сговора" и "фейковых новостей".

Известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания будут приняты в Букингемском дворце, а королева проведет в их честь не менее четырех мероприятий. Королевские артиллерийские салюты начнутся в честь Трампа в Лондонском Тауэре и в Грин-парке, а принц Чарльз, принц Уильям, принц Гарри и герцог Йоркский также будут активно вовлечены в мероприятия. Напомним, что в пятницу Трамп назвал "неприятной" супругу принца Гарри Меган Маркл.

Ожидается, что тысячи демонстрантов устроят демонстрацию возле Букингемского дворца во время королевского банкета в понедельник вечером, который будет проведен в честь президента США. Одна из наиболее известных британских феминистских организаций проведет митинг под названием "Народный банкет". В организации дали понять, что Трамп "не заслуживает этой красной ковровой дорожки". В мероприятии примет участие теневой министр иностранных дел от лейбористов Эмили Торнберри, которая призвала своих сторонников присоединиться к ней. По ее словам, президент США "разрушает все ценности, которые всегда объединяли Великобританию и Америку".

Протестная акция против приезда Трампа в 2018 году была проведена при активном участии лидера лейбористов Джереми Корбина, однако в пятницу вечером партия отказалась ответить на вопрос, планирует ли он участвовать в протестной акции во вторник. Известно, что Корбин уже отклонил приглашение прибыть на королевский банкет в Букингемский дворец.

Более 20 тысяч полицейских будут задействованы в 20 отдельных протестных мероприятиях, запланированных по всей стране. А расходы по обеспечению безопасности во время визита обойдутся британской казне приблизительно в 18 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем у стражей порядка есть серьезные опасения, что воинственные настроения активистов, выступающих против приезда Трампа, могут обернуться насилием. В этой связи руководство столичной полиции встретилось с организаторами основной акции протеста и запретило демонстрантам идти по всей длине центра Лондона, чтобы позволить кортежу президента без проблем въехать на Даунинг-стрит.