Путин поздравил гостей благотворительного детского праздника

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей благотворительного праздника по случаю Дня защиты детей.

Глава государства отметил роль Российского детского фонда. Во многом благодаря ему Москва вновь встречает большую и дружную команду ребят из разных городов и поселков нашей страны, а также из-за рубежа.

"Вы сможете вдоволь полюбоваться нашей столицей, ее улицами и площадями, памятниками истории и архитектуры, побывать в театрах и на выставках, пообщаться со сверстниками. И конечно, вас ждут интересные подарки и сюрпризы", - отметил глава государства.

Путин уверен, что эти дни надолго останутся в памяти участников и гостей праздника.