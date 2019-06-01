Путин внес проект о ратификации антиэкстремистской Конвенции ШОС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.

Конвенция была подписана 9 июня 2017 г​​​ода в г. Астане. В ней приведен перечень экстремистских действий, за которые стороны обязуются установить ответственность, предложены меры по противодействию экстремизму, регламентирован порядок выдачи и передачи осужденных.

Конвенция заключается на неопределенный срок и открыта для присоединения других государств с согласия ее сторон.