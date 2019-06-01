Новости

В центре Петербурга иномарка влетела в группу пешеходов 21:12
Салах и Кейн сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов 20:56
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети 20:27
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве 20:24
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными 20:09
Гендиректора завода "Кристалл" отстранили за нарушения накануне ЧП 19:55
Задержана мать, оставившая детей в хостеле 19:50
В Домбае турист погиб после падения с канатной дороги 19:33
На ресурсы ЕГЭ начались DDoS-атаки 19:24
В Дзержинске после взрывов на заводе открыли "горячую линию" 19:20
Экс-глава Раменского района не признал вину в суде 19:17
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось 19:04
США могут предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО 19:02
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей 18:55
В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе 18:18
В Ростове-на-Дону застрелен экс-помощник депутата 17:48
Названа причина столкновения поезда и грузовика в Адыгее 17:12
В Дзержинске стабилизировали ситуацию после взрывов 17:08
Задолго до Arkana: что ломается в подержанных кроссоверах Renault 17:08
Лидеры исламских стран осудили США за перенос посольства в Иерусалим 17:04
Аллигатор ворвался в дом женщины во Флориде и уничтожил ее винный погреб 17:03
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик 16:53
В Москве сфотографировали новый кроссовер Exeed 16:38
Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа 16:26
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
01.06.2019 20:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дарья Донцова презентовала на "Красной площади" сразу две книги

Текст: Ольга Чиглинцева
На литературном фестивале "Красная площадь" Дарья Донцова рассказала о книгах "Тайна бульдога Именалия", "Бинокль для всевидящего ока" и своей жизни.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Неизвестно, чего на свете больше - поклонников Дарьи Донцовой или ее книг. В шатре, где проходила встреча писательницы со своими читателями, яблоку было негде упасть. Первым делом автор множества бестселлеров радостно поприветствовала своих подписчиков в сети Instagram, которые ответили всеобщим ликованием. После она кратко презентовала свои книги. 

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
На "Красной площади" представили новый метод экспертизы портретной живописи

- В "Бинокле для всевидящего ока" (из серии про Виолу Тараканову) убийца - кондуктор. Это на семьдесят пятой странице. Больше я о книге не имею право рассказывать, а то я уже вижу, как нервничают мои редакторы, - пошутила писательница.

"Тайна бульдога Именалия" (это седьмая книга из серии "Сказки прекрасной долины"), по словам Донцовой, издание вроде как для детей, но не совсем. История одной читательницы о смерти своей собаки вылилась в целую серию книг - о том, как и куда от нас уходят питомцы, и как они там счастливо живут. Практически все имена питомцев принадлежали реально существующим животным, которые ушли от своих хозяев. А поделились ими с Донцовой опять-таки ее верные поклонники.

При этом главный посыл своих книг Донцова видит в сочувствии другим. 

- Учиться на чужих ошибках не получится, потому что свой ударенный мизинчик чувствуется больнее, чем чужие 15 операций. Когда у нас все хорошо, мы забываем о сострадании. Чтобы пожалеть того, кому больно, надо самому хорошенько удариться мордой о тротуар. Испытания даны нам, чтобы стать лучше, а легкого пути к этому не бывает, - уверена она. 

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Эдвард Радзинский презентовал книгу об истоках русского феминизма

Несмотря на постоянную связь писательницы со своими читателями, вопросов все равно было море. И на все пришлось ответить. Так, счастье для писателя - в завершенной книге, главный страх - в том, что закончатся слова, а лучшие идеи об убийстве приходят во время мытья жирной сковородки, поделилась мыслями любимица читателей детективов. 

На вопрос о своих любимых писателях Донцова отшутилась расхожей фразой - "чукча не читатель, чукча писатель". Но отметила, что в последнее время увлекается православной литературой: житиями святых, Евангелием, Библией, а еще книгой митрополита (на момент издания - архимандрита) Русской православной церкви Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые".

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров