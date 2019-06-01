Дарья Донцова презентовала на "Красной площади" сразу две книги

На литературном фестивале "Красная площадь" Дарья Донцова рассказала о книгах "Тайна бульдога Именалия", "Бинокль для всевидящего ока" и своей жизни.

Неизвестно, чего на свете больше - поклонников Дарьи Донцовой или ее книг. В шатре, где проходила встреча писательницы со своими читателями, яблоку было негде упасть. Первым делом автор множества бестселлеров радостно поприветствовала своих подписчиков в сети Instagram, которые ответили всеобщим ликованием. После она кратко презентовала свои книги.

- В "Бинокле для всевидящего ока" (из серии про Виолу Тараканову) убийца - кондуктор. Это на семьдесят пятой странице. Больше я о книге не имею право рассказывать, а то я уже вижу, как нервничают мои редакторы, - пошутила писательница.

"Тайна бульдога Именалия" (это седьмая книга из серии "Сказки прекрасной долины"), по словам Донцовой, издание вроде как для детей, но не совсем. История одной читательницы о смерти своей собаки вылилась в целую серию книг - о том, как и куда от нас уходят питомцы, и как они там счастливо живут. Практически все имена питомцев принадлежали реально существующим животным, которые ушли от своих хозяев. А поделились ими с Донцовой опять-таки ее верные поклонники.

При этом главный посыл своих книг Донцова видит в сочувствии другим.

- Учиться на чужих ошибках не получится, потому что свой ударенный мизинчик чувствуется больнее, чем чужие 15 операций. Когда у нас все хорошо, мы забываем о сострадании. Чтобы пожалеть того, кому больно, надо самому хорошенько удариться мордой о тротуар. Испытания даны нам, чтобы стать лучше, а легкого пути к этому не бывает, - уверена она.

Несмотря на постоянную связь писательницы со своими читателями, вопросов все равно было море. И на все пришлось ответить. Так, счастье для писателя - в завершенной книге, главный страх - в том, что закончатся слова, а лучшие идеи об убийстве приходят во время мытья жирной сковородки, поделилась мыслями любимица читателей детективов.

На вопрос о своих любимых писателях Донцова отшутилась расхожей фразой - "чукча не читатель, чукча писатель". Но отметила, что в последнее время увлекается православной литературой: житиями святых, Евангелием, Библией, а еще книгой митрополита (на момент издания - архимандрита) Русской православной церкви Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые".