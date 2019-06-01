За несколько часов до официального открытия на главную сцену фестиваля "Красная площадь" поднялись дети - победители конкурса поэтической декламации "История России в стихах". В День защиты детей они зачитали стихотворения на военную тематику.

Начали, разумеется, с малышей. Пятилетний Серафим Гагаркин-Петрик, победитель в номинации для самых маленьких, должен был прочитать стихотворение "Блокада Ленинграда". Серафим бодро вышел на сцену в военной форме, но замялся. "Скажешь что-нибудь в микрофон?", - пытается подбодрить его ведущий. "Нет", - ангельски машет головой Серафим. Долго махать он, однако, не стал, и уже через минуту уверенно начал: "Не бомбите меня, не бомбите"…

Вслед за ним со стихотворением "Победа" выступила самая юная чтица конкурса, четырехлетняя Анна Рякина - и закончила выступление обаятельным "Спасибо за внимание". Дарья Кулебякина, занявшая первое мест среди учащихся начальной школе, прочитала "Поле славы", а Дана Балагова - стихотворение Вероники Тушновой "Кукла": "Это, может быть, обломок детства / На железных, скрещенных путях".

"Ангелов Сталинграда" продекламировал победитель в номинации для 5-8 классов Яков Почерников, 12 лет. Его ровесница Дария Мусалимова, с свою очередь, порадовала зрителей "Скифами".

Первое место в номинации "9-11 классы" заняла шестнадцатилетняя Нелли Макарова - она и поднялась на сцену следующей, взвалив на себя всю тяжесть "Ленинградской поэмы". "Нелли не прочитала это стихотворение, она его прожила", - подытожил ведущий. В завершение первой части программы Мария Ерисковская и Алина Ястребова вдвоем, по четверостишиям, не побоялись прочитать "Девятьсот пятый год".

Наступила очередь образовательного проекта "Всероссийская школьная летопись". (Основатели: заслуженный работник культуры РФ Сергей Макаренков и президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова). Под аккомпанемент музыки участники конкурса "Живая классика" прочитали летопись своего идеального класса, собранную в ходе проекта - со сцены прозвучали тексты десятков школьников. Так, пятиклассник Артем Китов без стеснения заявил, что любит читать, особенно Анатолия Рыбакова, с которым его познакомила бабушка. Другие ребята были не прочь изменить сюжеты Тургеневского "Муму" ("Я бы спас своего друга") и сказки Катаева "Цветик-семицветик" - есть ведь тысяча способов потратить желания лучше. Ученики шестых классов неожиданно много задумывались о будущем: о собственных детях, машинах и жилье в Дубаи. А один ученик собрал подборку фактов, обработав их в стиле британских ученых: так, почти все мальчишки в его классе слушают рэп, и это значит, что они не чураются ничего на пути к свой цели. "Мы стали взрослее, и не вмешиваем взрослых в наши разборки, все решаем сами". В седьмом классе все чаще встречалась борьба "хотелок" и слова "надо", рефлексия ощутимо усиливается и достигает своего пика в восьмом классе: тамошние ребята начинают все больше ценить перемены - во всех смыслах этого слова. "Надеюсь, ты не стала бомжом", - пишет самой себе, только на 20 лет старше, одна из учениц. Девятиклассники в свою очередь резонно замечают, что не могут сказать, чем будут заниматься даже через год - куда уж тут на 20 лет вперед загадывать! "Мне исполнится 35? Не-е-т, это уже ни в какие ворота не лезет". Ну а старшеклассники с высоты своих лет раздают первоклашкам советы: не ешь в столовой, готовь шпоры, садись на последнюю парту." "Некоторые учителя, как собаки, чувствуют твой страх", - а ведь ребятам в 11 классе действительно есть, чего бояться. "ЕГЭ. Это все, о чем я думаю - только бы сдать ЕГЭ". Но в конце все страхи миновали: летопись закончилась мечтами о еще ненаписанных книгах и благодарностью учителям.

В следующем году у всех школьников также будет возможность услышать свои тексты на "Красной площади" - для этого нужно всего лишь не стесняться перейти на сайт проекта.