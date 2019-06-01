Эдвард Радзинский презентовал книгу об истоках русского феминизма

Популярный историк и драматург Эдвард Радзинский презентовал свою новую книгу "Бабье царство. Русский парадокс" - о правительницах России XVIII века. Презентация состоялась на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

Писать "Бабье царство", по авторскому признанию, было интересно: ведь каждая из героинь заслуживает отдельной "эпопеи". "У женщин был один путь - монастырь, а между теремом и монастырем разницы не было никакой", - объяснил автор. В такой вот неблагоприятной, домостроевской обстановке прорастал русский феминизм - обстановке, в которой ничего такого прорасти вроде бы не могло. "Как говорил Чаадаев, история должна вытекать из предыдущего. У нас же она часто сваливается, как снег на голову", - добавил писатель. Такой вот парадокс.

Витиеватый, барочный разговор с читателями шел о том, что революция началась задолго до Петра, с Царевны Софьи; о том, что любовь в те времена правила политикой; о том, что императрицы были вынуждены скрывать свои "длинные ноги в тюрьме из юбок", и чтобы явить эти ноги миру, как раз и придумали маскарады; о том, наконец, что история борьбы с крепостным правом - а значит, и история русских революций - берет свои корни аж в Екатерининских переписках с Вольтером.

О мужчинах Радзинский тоже немного рассказал: "Империя - это был набросок страны, дальше нужно было строить. Что сделали мужчины? Привели страну к революции". Хлопали, кажется, и женщины, и мужчины.