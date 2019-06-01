Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. Арест санкционировал Бабушкинский районный суд Москвы.

Кулаков пробудет под стражей, как минимум, 1 месяц и 7 дней - до 7 июля. Таким образом, суд согласился с позицией следователей.

Как уже писала "РГ", Кулаков обвиняется в убийстве заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Их связывали близкие отношения. Главные улики против Кулакова - его следы в автомобиле жертвы. Также экс-главу уличил во лжи полиграф.

Сам Кулаков вину не признает.