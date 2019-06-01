Гроза оставила без электричества часть Курской области

Грозовой фронт прошел через Курскую область и оставил часть ее районов без электричества. Так, аварийные службы энергетиков восстанавливают энергоснабжение значительной части города Льгова.

- Из-за грозы была повреждена высоковольтная линия передач. Без света остались 1664 жителя, - цитирует пресс-служба администрации области председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. - В кратчайшие сроки электричество в домах курян должно появится.

Грозовые раскаты стали слышны в регионе еще накануне вечером, ночью, с громом и молнией стал лить дождь. В региональном ГУ МЧС сообщали еще об одном отключении электроэнергии: в Черемисиновском районе без питания осталась подстанция водозабора, районная больница, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетний и около двух тысяч жителей.