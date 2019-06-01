Мутко наградил в Воронеже победителей конкурса малых городов

Лучшие проекты по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях назвал в Воронеже вице-премьер правительства РФ. Во всероссийском конкурсе 2019 года победило 80 муниципалитетов из 46 регионов страны. Каждый победитель получит из федерального бюджета от 40 до 85 миллионов рублей.

- Мы постарались сделать отбор заявок прозрачным, теперь задача - качественно их реализовать. По проектам, которые победили в 2018-м, пока не все сделано. Некоторые из них по факту не раскрыли идентичность места, - посетовал зампред правительства РФ. - В этом году проекты очень профессиональные - муниципалитеты привлекли урбанистов и молодых архитекторов, которые чувствуют, что нужно людям. За примером далеко ходить не надо - посмотрите, как преобразилась в Воронеже Советская площадь. Видно, что людям нравится.

Конкурсные заявки оценивала независимая комиссия - эксперты в области архитектуры и градостроительства, сохранения историко-культурного наследия, социологии и экономики. Учитывалась, среди прочего, готовность людей вкладываться в развитие малой родины: добровольным трудом на субботниках или рублем, в рамках ГЧП.

Так, в тульском Венёве на обновленной Красной площади зашумят торговые ряды. Можно будет купить и булочки "Венёвка" (двойная баранка в виде буквы В - местный гастробренд), и изделия ремесленников. Здесь же будут проводить фестиваль "Зимние баранки". В Юже (Ивановская область) откроют для гуляний территорию текстильной фабрики: ранее популярный прогулочный маршрут упирался в ворота, теперь руководство предприятия пошло навстречу пожеланиям горожан. В Вязьме, что между Смоленском и Москвой, хотят не только восстановить исторический облик привокзальной площади (со сквером и памятником героям Первой мировой), но и открыть там пункт проката спортинвентаря. Рядом инвесторы построят три жилых здания с коммерческими помещениями, новые рабочие места получит около ста человек.

Мещовск (Калужская область) победил в конкурсе со второй попытки. Слабым местом заявки в прошлом году была подготовка документации.

- У нас просто не было людей со специальным образованием, которые могли бы правильно проработать архитектурную составляющую проекта. Но губернатор убедил не сдаваться, посоветовал обратиться в областной центр компетенций, благодаря поддержке которого мы и смогли выиграть грант на благоустройство парка, - объяснила замглавы города Тамара Бубенцова. - Надеемся, это место будут посещать туристы. Но самое главное, что нас поддержали местные жители.

Глава администрации Мещовска Игорь Ретуев добавил, что размер премии превышает годовой бюджет города (40 миллионов против 36). Однако за счет муниципалитета в зеленом массиве, которому более ста лет, уже удалось начать работы - вычистить сухостой, провести кронирование деревьев. После реконструкции парк и набережная будут удобными для прогулок круглый год, а предприниматели смогут открыть там точки общепита, торговли и проката инвентаря.

Из-за вечной нехватки денег малые города "хитры на выдумки", и жюри этот креатив также оценило. К примеру, в городе Дагестанские огни при благоустройстве улицы Ленина планируют решить проблему с ливневой канализацией: дождевые стоки будут служить для полива кустов и деревьев.

Поддержанные на конкурсе проекты в исторических поселениях связаны с развитием зон, привлекательных для туристов. Для этого предлагается сократить количество автомобилей, убрать хаотичные парковки, создать удобную среду для пешеходов и улучшить озеленение. В Великих Луках (Псковская область) намерены обустроить парк с "потешным селом" в духе петровской эпохи.

К слову, грядущее 350-летие со дня рождения Петра Первого наверняка принесет муниципалитетам немало идей и средств. В минувшую пятницу повезло воронежскому райцентру Павловску. Городок на Дону, где строили корабли для Азовского флота, получил неожиданный подарок в виде шести миллионов рублей от банка "Дом.рф". Об этом под занавес церемонии в Воронеже объявил Виталий Мутко: "Заявка Павловска заняла 55 место, и мы решили дать грант, чтобы город расцветал и готовился к юбилею. Ему скоро 310 лет".

Благоустройство в старых городах прямо или косвенно затрагивает памятники культуры, а такие работы нужно согласовывать с органами охраны. Поэтому срок подачи заявок для исторических поселений нужно удлинить, отметила руководитель экспертной группы конкурса Ирина Крымова.

В "командном зачете" победили самарцы: Сызрань, Кинель, Отрадный и Жигулевск получат в сумме 298 миллионов рублей. На втором месте с 274 миллионами - Ивановская область, поддержки удостоены все четыре ее заявки (Кинешма, Тейково, Шуя и Южа).

- Мы регион дотационный, концентрируем ресурсы на городах, которые побеждают в грантовых конкурсах. Например, к Палеху параллельно с благоустройством подвели дорогу - и у бизнесменов там выросла выручка. Сейчас на повестке дня Гаврилов Посад: строим хорошую трассу к Суздалю, ремонтируем поликлинику, появился достаточно крупный инвестор в сфере сельского хозяйства. То есть подход нужен комплексный. Одна просьба - увеличить финансирование конкурса! - сорвал аплодисменты ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

"Хотелось бы поддержать всех, но пока у нас только пять миллиардов рублей на год", - напомнил позже Мутко, подчеркнув, что комфортная среда - действительно комплексное понятие, куда входит состояние дорог и фасадов, безопасность и экология, удобный транспорт, развитая коммунальная и социальная инфраструктура. В октябре качество среды по 36 показателям будет измерено во всех городах России.

Прямая речь

Ирина Макиева, гендиректор Фонда развития моногородов:

- В прошлом году на конкурс поступило около 50 заявок от моногородов, в этом - 80. Мы рады, что коллеги пользуются возможностью привлечь средства на благоустройство. Мы решили дополнительно поддержать те моногорода, где появится, условно говоря, своя "улица Никольская". В Москве ее, конечно, знали и до ЧМ-2018, но такой движухи там не было никогда. Там, где будет подобная улица, предприниматели смогут получить беспроцентный займ на 15 лет.

Справка "РГ"

В 2019 году на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды поступило 330 заявок из 77 регионов. Проекты были разделены по пяти категориям. Для городов с населением от 50 до 100 тысяч человек размер премии составляет 85 миллионов рублей, от 20 до 50 тысяч - 75, от 10 до 20 - 60 миллионов. "Малыши", где проживает менее десяти тысяч граждан, претендовали на гранты в 40 миллионов рублей. Ну а на проекты в исторических поселениях, независимо от их размеров, выделили по 54 миллиона.