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01.06.2019 11:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Начал работу книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" начал работу в Москве. Праздник будет длиться 6 дней, в течение которых пройдет более 700 мероприятий: встречи с известными авторами, презентации новинок, лекции и концерты. Всего в фестивале принимают участие 400 издательств из 52 регионов России.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На главной площади страны заработали 12 тематических площадок:  "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), а также "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Что не пропустить на книжном фестивале "Красная площадь"

Изюминкой это года станет научный лекторий "Лобное место", открытый в этом году впервые. "Лобное место - это не место казней, как ошибочно думают, - объяснил заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев. - это место, откуда оглашали царские указы, это первое древнерусское СМИ". Здесь ведущие ученые познакомят гостей с новейшими изысканиями в самых разных областях - от минералогии до макроэкономики и урбанистки.

Официальная церемония открытия начнется в 13:00. Поскольку открытие фестиваля пришлось на 1 июня - День защиты детей - организаторы пригласили выступить на церемонии победителя конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018 пианиста Ивана Бессонова и ученика Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, участника проекта "Синяя птица" Елисея Мысина. Концерт пройдет под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева.

Особая программа ждет самых маленьких гостей фестиваля. Для них запланированы спектакли, квесты и мастер-классы. Это не говоря уже о презентации 220 книжных новинок. 1 июня площадку "Детская и учебная литература" посетят писатели Анастасия Орлова, Тим Собакин, Елена Усачева и художник Виктор Чижиков.

Фото: Аркадий Колыбалов
Вырос масштаб книжного фестиваля "Красная площадь"

Справка "РГ"

Книжный фестиваль "Красная площадь" появился в 2015 году как часть годичной федеральной программы "Год литературы". Он приурочен ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения поэта, определившего тот русский язык, на котором мы говорим - А.С. Пушкина. Фестиваль организован Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению мероприятия - советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Культура Литература Филиалы РГ Столица Правительство Минкомсвязи Роспечать Правительство Минкультуры Правительство Минпросвещения Москва Правительство Москвы ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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