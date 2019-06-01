На "Красной площади" представили новый метод экспертизы портретной живописи

В павильоне "Библиотеки Москвы" на фестивале "Красная площадь" с большими интересом ждали приезда министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры, историка Александра Кибовского: его книга "500 неизвестных", изданная фондом "Русские витязи", попала в Книгу рекордов России по количеству опубликованных портретов.

Не совсем понятная на первый взгляд тема, поднятая в книге, оказалась увлекательной, тем более, когда о ней рассказал сам автор. Суть в том, что Александр Кибовский к уже имеющимся методам экспертизы русской портретной живописи предложил свой - историко-предметный метод атрибуции. Используя его, за четверть века автору удалось вернуть утраченные имена множеству портретов, на которых изображенные люди выдавались не за тех.

- Историко-предметный метод атрибуции основан на анализе изображений предметов быта, знаков отличий, наград, - пояснил Кибовский. - Скажем так, при смене императоров менялась одежда, вносились какие-то элементы, знаки отличия. Дресс-код всегда работал.

Предложенный автором книги метод, по его словам, самый простой, он не требует рентгена, не надо быть специалистом художественной школы.

- Каждый при желании может попробовать себя в этом деле. Главное - не переусердствовать. А терпеливо, без суеты заниматься любимым делом, - дал совет автор.

Издание будет интересно и профессионалам - искусствоведам, историкам, музейным специалистам, и всем, кто интересуется русской живописью и историей дореволюционной России.

Также Александр Кибовский отметил, что работу по экспертизе портретов намерен в дальнейшем продолжать, и выразил надежду, что издание привлечет к этому занятию новых людей.