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01.06.2019 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

Текст: Марина Гусенко
Эксперты проанализировали, в каких регионах выгоднее всего жить мигрантам - людям, которые приехали туда из других регионов или стран. Исследование провел портал Adzuna (данные есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Оказалось, что выгоднее всего жить в Воронеже. Средняя зарплата заявленных там вакансий - 33,3 тысячи рублей, аренда квартиры обойдется в среднем в 10,6 тысячи, прожиточный минимум в регионе - 8,6 тысячи. Итого у людей после всех основных трат может остаться еще 14 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Красноярск. При средней стоимости вакансий в 39,9 тысячи рублей, на "однушку" там придется потратить 13,9 тысячи в месяц, прожиточный минимум "съест" 12,2 тысячи рублей, и на руках останется 13,8 тысячи рублей. Третье место у Омска: соответственно 33,7 тысячи, 11,1 тысячи, 8,9 тысячи и остаток 13,6 тысячи рублей.

Значительно больше придется зарабатывать в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Средней заявленной стоимости вакансий здесь явно недостаточно:47,2 тысячи, 38,8 тысячи и 22,6 тысячи рублей в месяц соответственно. Здесь и прожиточный минимум выше и аренда жилья дороже.

Подробности в ближайших номерах "Российской газеты".

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