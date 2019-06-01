Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

Эксперты проанализировали, в каких регионах выгоднее всего жить мигрантам - людям, которые приехали туда из других регионов или стран. Исследование провел портал Adzuna (данные есть в распоряжении "РГ").

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).

Оказалось, что выгоднее всего жить в Воронеже. Средняя зарплата заявленных там вакансий - 33,3 тысячи рублей, аренда квартиры обойдется в среднем в 10,6 тысячи, прожиточный минимум в регионе - 8,6 тысячи. Итого у людей после всех основных трат может остаться еще 14 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Красноярск. При средней стоимости вакансий в 39,9 тысячи рублей, на "однушку" там придется потратить 13,9 тысячи в месяц, прожиточный минимум "съест" 12,2 тысячи рублей, и на руках останется 13,8 тысячи рублей. Третье место у Омска: соответственно 33,7 тысячи, 11,1 тысячи, 8,9 тысячи и остаток 13,6 тысячи рублей.

Значительно больше придется зарабатывать в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Средней заявленной стоимости вакансий здесь явно недостаточно:47,2 тысячи, 38,8 тысячи и 22,6 тысячи рублей в месяц соответственно. Здесь и прожиточный минимум выше и аренда жилья дороже.

Подробности в ближайших номерах "Российской газеты".