Определились финалисты "Кубка мэра Москвы" по бильярду

На традиционном международном турнире по бильярду "Кубок мэра Москвы", который проходит в столице уже восьмой раз, в пятницу определились финалисты в соревнованиях по свободной пирамиде у мужчин и женщины. Решающие поединки пройдут в субботу, первого июня, во дворце "Мегаспорт" на Ходынке.

Напомним, что эти соревнования организованы Московским союзом бильярдного спорта (МСБС), Департаментом спорта города Москвы, ФГБУ "Редакция "Российской газеты" при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации Пирамиды и Федерации бильярдного спорта России. "Кубок мэра" 2019 входит в международный календарь и параллельно является вторым по счету в нынешнем сезоне этапом Кубка мира.

У мужчин в финале встретятся Михаил Царев и Дмитрий Белозеров. Начало противостояния - в 13 часов. В полуфинале представляющий Новосибирск Царев играл с казанцем Максимом Кочкиным. Дуэль за бильярдным столом развивалась драматично. Сибиряк повел по партиям 4:0, затем лидировал 5:2 и допустил ситуацию, при которой его оппонент счет сравнял - 5:5. Но в решающем фрейме все-таки именно Царев взял верх - 8:3 по уложенным в лузу шарам и итоговые 6:5. Украинец Белозеров и оренбуржец Олег Еркулев тоже очень долго выясняли свои взаимоотношения - 6:4.

У девушек свое высочайшее реноме в очередной раз подтвердила многократная чемпионка мира, победительница "Кубка мэра Москвы" и "Кубка Кремля", первый номер рейтинга Диана Миронова. Она снова в финале. На последней стадии плей-офф перед решающим раундом, где борьба пойдет непосредственно за титул, Миронова взяла верх над Анастасией Ковальчук (Украина) - 4:2. В другой паре полуфинала еще одна москвичка Элина Нагула оказалась сильнее выступающей за Ханты-Мансийск Екатерины Варельджановой - 4:1.

В преддверии финалов нелишне заметить, что общий призовой фонд "Кубка мэра Москвы" в этом году составляет ровно три миллиона рублей и является одним из самых больших среди российских бильярдных турниров. Победитель у мужчин получит чек на 350 тысяч рублей, проигравший в финале - 180 тысяч. В женском турнире эти цифры соответственно такие - 250 и 130 тысяч.