Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет РФ в своем YouTube-канале опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. На видео можно увидеть фрагменты обыска, который проводился в дома бывшего главы региона, обнаружение и изъятие денег и документов.

Напомним, что днем в субботу 1 июня Коньков, а также управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей​​​.

"По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.