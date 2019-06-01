Под Тулой в ДТП с автобусом погиб человек

В Тульской области на 249 километре трассы "Дон" автобус Volkswagen Caravelle врезался в опору линии электропередачи. Как сообщили в региональном УМВД, в результате аварии водитель машины погиб на месте.

Еще пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы с различными травмами. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Тульской области, детей среди раненых нет.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением: машина сначала съехала в кювет, а там на скорости ударилась об опору.

- В ГИБДД проводится работа по установлению причин и обстоятельств случившегося и принимаются меры по профилактике подобных ДТП в дальнейшем, - добавили в региональном УМВД.