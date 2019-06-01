Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

В прокуратуре Орловской области объявили о проверке исправительной колонии №2: ее организовали после публикации видеозаписи пира, устроенного на Пасху одним из криминальных авторитетов.

На видео показаны пышно накрытые на плацу столы, которые организовали "старшие братья", и призыв одного из осужденных отметить праздник.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, - отметили в прокуратуре Орловской области. - При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.