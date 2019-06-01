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01.06.2019 14:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сеславинский: Красная площадь в пятый раз превратилась в книжную страну

Текст: Наталья Решетникова
С боем курантов на Красной площади в Москве открылся пятый книжный фестиваль "Красная площадь".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Места у главной сцены посетители самой масштабной книжной ярмарки страны занимали задолго до начала церемонии открытия. В проходах - нет свободного места даже на ступеньках. Благо погода позволяет. Чуть ли не впервые за все время проведения фестиваля солнечно и тепло - по-домашнему. Особую атмосферу фестиваля отметил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Ведь всех собравшихся связывает любовь к книге и чтению. Свои новинки прошлого года и нынешнего на фестиваль привезли свыше 400 издательств из 52-х регионов страны - от Дальнего Востока до Крыма. Это сотни тысяч экземпляров книг. По данным Роспечати, в прошлом году в России издано 125 тысяч наименований книг общим тиражом 450 миллионов экземпляров.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Начал работу книжный фестиваль "Красная площадь"

- Красная площадь в пятый раз превратилась в книжную страну. В адрес нашего фестиваля поступило много приветствий, - отметил Михаил Сеславинский на церемонии открытия "Красной площади". - Хотел бы остановиться на одном - приветствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Уникальный фестиваль в Москве стал настоящим парадом книг, который помогает современным авторам найти путь к читателю. "Красная площадь" - праздник для всех ценителей хорошей книги. Фестиваль удивляет посетителей своим многообразием. В этом году он проходит под эгидой Года театра. Ведь именно в лучших произведениях классической и современной литературы театр черпает вдохновение", - говорится в обращении премьера страны.

С открытием юбилейного фестиваля его гостей поздравила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

- Открытие юбилейного фестиваля проходит в знаменательный день - День защиты детей. Не могу не сказать о том, насколько важны сейчас книгоиздания детской и юношеской литературы. В 2018 году выросло количество стотысячных изданий для детей и юношества. Это почти 14,5 тысяч наименований, или 12 процентов издательского рынка России, - особо подчеркнула Татьяна Голикова.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Вице-премьер призвала гостей фестиваля стать участниками благотворительной акции "Подари ребенку книгу", когда все желающие могут принести книги из дома или купить на фестивале и оставить их в специальных боксах. Собранные книги будут направлены в региональные библиотеки.

По словам советника президента РФ по культуре и искусству, председателя оргкомитета "Красной площади" Владимира Толстого, впервые фестиваль продлится шесть ней. И у его гостей одна проблема - как попасть на все события. Ведь здесь нет проходного или неинтересного. 

В заключение официальной церемонии Михаил Сеславинский уступил место на главной сцене Национальному молодежному симфоническому оркестру, концерт которого и придал верный тон происходящему.

Культура Литература Филиалы РГ Столица Правительство Минкомсвязи Роспечать Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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