Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, дело экс-губернатора расследует Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Там возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищения из бюджета области очень больших денег.
По подозрению в этом хищении "путем присвоения" задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.
Петренко говорит, что по версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока неустановленные следствием граждане, "совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления". Деньги ушли на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного по подсчетам СКР составила порядка 700 миллионов рублей.
Вместе с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователи СК России уже провели обыски и "иные следственные действия" в Москве, Иваново и Воронеже.
Следствие не говорит, что было изъято во время обысков и не уточняет, где именно они прошли.