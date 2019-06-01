Сегодня к концу дня Следственный комитет рассчитывает доставить в суд бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, для избрания ему меры пресечения. Ареста, судя по всему следствие попросит не только бывшему губернатору.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, дело экс-губернатора расследует Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Там возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищения из бюджета области очень больших денег.

По подозрению в этом хищении "путем присвоения" задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Петренко говорит, что по версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока неустановленные следствием граждане, "совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления". Деньги ушли на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного по подсчетам СКР составила порядка 700 миллионов рублей.

Вместе с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователи СК России уже провели обыски и "иные следственные действия" в Москве, Иваново и Воронеже.

Следствие не говорит, что было изъято во время обысков и не уточняет, где именно они прошли.