В Иванове директор стройфирмы обвиняется в краже 93 млн рублей дольщиков

Готово к отправке в суд громкое уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве в Ивановской области. Дело расследовал Следственный комитет по области. Под подозрением оказался директор ООО "Инженерная коммуникационная компания" Игорь Богданов. Прокуратура с аргументами следствия уже согласилась.

Богданов обвиняется в мошенничестве "с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Это статья 159 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2012 году Богданов подготовил пакет документов с ложными сведениями о соответствии ООО "ИКК" требованиям градостроительного законодательства и законодательства об участии в долевом строительстве жилья. По этим липовым документам он получил разрешения на строительство объектов капитального строительства в городах Иванове и Кохме.

В действительности "выполнить строительство объектов в полном объеме" этот человек не планировал. Следователи утверждают, что несколько лет, с мая 2012 года по декабрь 2016 года, обвиняемый, используя свое служебное положение директора ООО "ИКК" и директора ООО "СтройФинанс", обманом украл деньги участников долевого строительства. Для области это огромная сумма - почти 28 млн рублей. Итог кражи - 49 обманутых участников объектов долевого строительства, за каждым из которых стоит семья.

А в связи с возбуждением процедуры банкротства ООО "ИКК", появилась опасность того, что вернуть внесенные участниками долевого строительства деньги станет невозможно. А это более 93 млн рублей.