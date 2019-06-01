В столице стартовала "Московская смена"

Сегодня в Москве уже в четвертый раз открылась "Московская смена". Старт городскому детскому лагерю был дан во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, где развернулся большой праздник и ребята смогли принять участие в спортивных соревнованиях по футболу, плаванию, а также посетить занятия по робототехнике, 3D-моделированию и разработке квадрокоптеров в IT-полигоне.

"Проект "Московская смена" очень популярен не только среди детей, но и среди их родителей. Потому что он дает совершенно уникальные возможности детям не только отдохнуть в Москве, но и с пользой провести время, получить новые знания и впечатления", - рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как и прошлые годы, детей в новом сезоне ждет насыщенная культурная программа: посещение музеев, парков, достопримечательностей города, а также специальные экскурсии и мастер-классы. По словам Анастасии Раковой, родители могут быть спокойны, потому что их дети пять дней в неделю с 9:00 до 19:00 находятся в безопасности, питаются три раза в день и заняты интересными делами.

"Число участников "Московской смены" увеличилось на 10% и достигло 25 тысяч человек", - подчеркнула заммэра.

Принять участие в летнем лагере могут ребята в возрасте от 7 до 14 лет. В этом году "Московская смена" будет организована на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные организации, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Ребята посетят Московский зоопарк, Московский планетарий, Государственный исторический музей, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского, "Москвариум", "Мастерславль", "Кидбург", Театр кошек Куклачева.