Новости

Трамп оценил кандидатуру Джонсона на пост британского премьер-министра 04:37
На Сахалине открылась выставка работ об отношениях России и Японии 04:15
Грузовик с военнослужащими США попал в ДТП в Австрии 03:57
В Приморье объявлено о реорганизации администрации в правительство 03:55
В штате Вирджиния 11 человек погибли и 6 ранены в результате стрельбы 03:18
Вступили в силу ответные пошлины Китая на товары из США 02:53
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек 02:27
Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня 02:01
Определились финалисты "Кубка мэра Москвы" по бильярду 01:44
Индия полностью открыла небо для пассажирских лайнеров 01:41
В американском городе Вирджиния-Бич стрелок ранил несколько человек 00:47
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций 00:24
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен 00:15
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 00:05
Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня 31.05.2019
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии 31.05.2019
На Украине обяжут изменять написание русских фамилий 31.05.2019
Задержание главы района Подмосковья подтвердили в Следственном комитете 31.05.2019
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности 31.05.2019
СК подтвердил задержание главы Раменского района 31.05.2019
Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада 31.05.2019
В Подмосковье глава района задержан по подозрению в убийстве 31.05.2019
В Москве у чемпиона по тхэквондо отобрали 12 миллионов 31.05.2019
ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова 31.05.2019
На Среднем Урале сошли с рельсов 16 вагонов с рудой 31.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 04:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине открылась выставка работ об отношениях России и Японии

Текст: Ольга Журман

"Японо-российские отношения. История в фотографиях". Так называется выставка фотографий и документов, рассказывающих о более чем вековой истории официальных, насыщенных и непростых отношений России и Японии. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, 69 работ отразили развитие отношений между странами в разные периоды.

Выставка открыта в рамках фестиваля культуры и искусства - совместного проекта правительства Сахалинской области и генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

В АТОР оценили эффект от возможной отмены виз между РФ и Японией

В разных городах области пройдут концерты с участием японских творческих коллективов и исполнителей. Сахалинцы смогут поучаствовать в мастер-классах от японских мастеров по традиционным видам искусства: аниме, цветочному мастерству икебана, фуросики (японской технике заворачивания вещей), кимоно и росписи по ткани.

Российско-японский фестиваль культуры и искусства продлится в течение трех дней.

Культура Культурный обмен Культура Арт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Входящие звонки в путешествиях по России стали бесплатными
В штате Вирджиния 11 человек погибли и 6 ранены в результате стрельбы
Вступили в силу ответные пошлины Китая на товары из США
Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата