На Сахалине открылась выставка работ об отношениях России и Японии

"Японо-российские отношения. История в фотографиях". Так называется выставка фотографий и документов, рассказывающих о более чем вековой истории официальных, насыщенных и непростых отношений России и Японии. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, 69 работ отразили развитие отношений между странами в разные периоды.

Выставка открыта в рамках фестиваля культуры и искусства - совместного проекта правительства Сахалинской области и генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

В разных городах области пройдут концерты с участием японских творческих коллективов и исполнителей. Сахалинцы смогут поучаствовать в мастер-классах от японских мастеров по традиционным видам искусства: аниме, цветочному мастерству икебана, фуросики (японской технике заворачивания вещей), кимоно и росписи по ткани.

Российско-японский фестиваль культуры и искусства продлится в течение трех дней.