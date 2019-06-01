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01.06.2019 11:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Силач из Приморья сдвинул комбайн почти на четыре метра

Текст: Ольга Журман
Фото: Иван Савкин Фото: Иван Савкин
Фото: Иван Савкин

Пауэрлифтер из Приморского края, мастер спорта по жиму лежа Иван Савкин стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн. Об этом "РГ" сообщила группа его поддержки.

Фото: Игорь Жабский
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор

Рекорд поставлен в селе Покровка Октябрьского района края.

По словам экспертов, отбуксировать такую сельскохозяйственную технику - очень сложная задача из-за широких колес низкого давления и крупного протектора. Это не дает самому колесу перекатываться. Сложности добавляют и гидромоторы, установленные на комбайне, которые также оказывают сопротивление.

Кроме этого комбайн был поставлен на еле заметный наклон верх. Но несмотря на все сложности, рекорд удалось поставить с первой попытки. Правда, Иван накануне днем репетировал свое "общение" с комбайном.

Свидетелями рекорда стали более тысячи жителей села Покровка. Иван протащил комбайн на три метра и 80 сантиметров. Рекорд он посвятил Международному Дню защиты детей.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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