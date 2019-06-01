Силач из Приморья сдвинул комбайн почти на четыре метра

Пауэрлифтер из Приморского края, мастер спорта по жиму лежа Иван Савкин стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн. Об этом "РГ" сообщила группа его поддержки.

Рекорд поставлен в селе Покровка Октябрьского района края.

По словам экспертов, отбуксировать такую сельскохозяйственную технику - очень сложная задача из-за широких колес низкого давления и крупного протектора. Это не дает самому колесу перекатываться. Сложности добавляют и гидромоторы, установленные на комбайне, которые также оказывают сопротивление.

Кроме этого комбайн был поставлен на еле заметный наклон верх. Но несмотря на все сложности, рекорд удалось поставить с первой попытки. Правда, Иван накануне днем репетировал свое "общение" с комбайном.

Свидетелями рекорда стали более тысячи жителей села Покровка. Иван протащил комбайн на три метра и 80 сантиметров. Рекорд он посвятил Международному Дню защиты детей.