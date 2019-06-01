В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги. Пассажиры за медицинской помощью не обращались, пострадавших нет.

Людей разместили на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается на сайте РЖД. Все обеспечены питьевой водой, организовано питание. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде.

Ведутся работы по ликвидации последствий схода вагонов, в которых задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово.

На станции назначения готовится резервный состав. Пассажиры ждут его подхода к 22.00 по местному времени (16.00 мск).