Пермяки установили рекорд России по массовому удержанию планки

713 человек одновременно устояли в планке более 30 секунд - достижение, официально зарегистрированное "Книгой рекордов России".

Событие состоялось в Перми в рамках забега "Зеленый марафон". За выполнением правил следил представитель "Книги рекордов России" Александр Пересвет.

Ведущий "Зеленого марафона" пообещал, что в следующем году пермяки попробуют улучшить собственный результат и укрепиться на высшей позиции.

Предыдущий рекорд по массовому удержанию планки в России был зафиксирован в 2018 году в Ростове-на-Дону - в процессе участвовали 256 человек. Мировой рекорд - 1549 человек - по-прежнему принадлежит китайскому Гонконгу.